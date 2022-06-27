الجيش الإسرائيلي: كشف النقاب عن هوية المهرب اللبناني المتورط بتهريب المخدرات على الحدود (فيديو+صور )

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "كشف النقاب عن هوية المهرب اللبناني المتورط في محاولة تهريب المخدرات على الحدود اللبنانية".

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورا زعم أنها تعود للمهرب، معلقا عليها بالقول: "كشف النقاب عن هوية المهرب اللبناني المتورط في محاولة تهريب المخدرات على الحدود اللبنانية الأسبوع الماضي، والذي يدعى ليون العلم، المقيم في بلدة رميش في جنوب لبنان، والمعروف بنشاطاته العديدة في تهريب المخدرات والأسلحة في المنطقة".

وأضاف أفيخاي أدرعي تعليقا على مقطع فيديو نشره: "يذكر أن قواتنا أحبطت الأسبوع الماضي محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى إسرائيل بقيمة ما يعادل المليون شيقل، حيث ضبطت خلالها ما يقارب 35 كيلوغرام من المخدرات..هذا ويكشف النقاب اليوم عن هوية المهرب اللبناني المتورط بهذه المحاولة والذي يدعى ليون العلم المقيم في بلدة رميش في جنوب لبنان"

وتابع: "المدعو ليون العلم يعتبر من بين أولئك الذين شرعوا أرضهم لـ"حزب الله"، ويتعاون مع المدعو الحاج خليل حرب المستشار السابق لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، والذي يعمل اليوم كمحور رئيسي لتهريب الأسلحة والمخدرات إلى داخل إسرائيل بتوجيه إيراني"، على حد قوله.

يذكر ان قواتنا أحبطت الأسبوع الماضي محاولة تهريب مخدرات من #لبنان الى #إسرائيل بقيمة ما يعادل المليون شيقل حيث ضبطت خلالها ما يقارب 35 كيلوغرام من المخدرات.هذا ويكشف النقاب اليوم عن هوية المهرب اللبناني المتورط بهذه المحاولة والذي يدعى ليون العلم المقيم في بلدة رميش في جنوب لبنان pic.twitter.com/OxsD7CF93n — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 27, 2022

المصدر: RT