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مصر.. نشر محادثات بين طالبة المنصورة وصديقها القاتل قبل أيام من الجريمة (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. نشر محادثات بين طالبة المنصورة وصديقها القاتل قبل أيام من الجريمة (فيديو)
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نشرت وسائل الإعلام المصرية نص المحادثات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بين طالبة المنصورة نيرة أشرف، وصديقها القاتل الذي أنهى حياتها وسط الشارع.

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وظهر في المحادثات تهديد الطالب للفتاة قبل أيام معدودة من تنفيذ الجريمة، حيث يتضح وجود مشكلة بينه وبين نيرة والتي على إثرها دعاه والدها لجلسة صلح وحين ذهب فوجئ بأنهم أجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة.

وأوضح المتهم: "روحتلهم البيت وجابولي بلطجية ومضّوني على إيصالات أمانة على بياض وأبوها قالي مليش دعوة بالكلام ده كله أنتم أحرار مع بعض بس أنا همضّيك عشان متجيبش سيرتها في أي حاجه بعد كدا".

وتابع المتهم أنه بعد ذلك الموقف فكر في الانتقام، وكان ذلك قبل شهر من بدء الدراسة بالسنة الجامعية الثالثة، ولم يعقد العزم على قتلها، "ومكنتش حاطط في دماغي إني أموّتها"، لافتا إلى أن التفكير في الانتقام كان هدفه رد الاعتبار لكرامته وليس القتل.

المصدر: القاهرة 24

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