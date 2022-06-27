"آسف أنا لا أعلّم رجال شرطة".. إسرائيل تفرض غرامة على معلم فلسطيني

أفيد بأن محكمة إسرائيلية، فرضت غرامة مالية بحق معلم من الداخل الفلسطيني، في شكل تعويض بقيمة 15 ألف شاقل لصالح شرطي إسرائيلي.

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ونقلت "شبكة قدس" عن المعلم سليمان أبو صعلوك، قوله إن الشرطة الإسرائيلية رفعت ضده دعوى تعويض لرفضه تعليم اللغة العربية لشرطي إسرائيلي يخدم في منطقة القدس، متهمة إياه بـ"التمييز العنصري".

وقال أبو صعلوك في تصريحه: "رفضت الاستجابة لطلبة بتعليمه اللغة العربية المحكية عبر الزوم"، كاشفا أن الشرطي الإسرائيلي قد سجل له مكالمة هاتفية استند فيها إلى جملة قالها وهي: "آسف أنا لا أعلّم رجال شرطة ولا اتعامل معهم".

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وعلّق المعلم الفلسطيني على الحادثة بقوله حسب المصدر: "يحق لشرطة الاحتلال قمع الفلسطينيين وإهانتهم، وتكسير أيديهم وأرجلهم وأسنانهم، وأن يدوسوا رقبتك وأن يشتموك بأقذر الشتائم وأن يمارسوا كل أحقادهم وعنصريتهم ضد الفلسطيني، أما الفلسطيني فلا يحق له حتى رفض تقديم خدمة".

وأفيد في هذا السياق بأن نشطاء أطلقوا "حملة تضامنية مع المدرس سليمان أبو صعلوك، لجمع المبلغ الذي بلغت قيمته 15 ألف شاقل".

المصدر: شبكة قدس