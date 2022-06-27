 
مباشر

الرئاسة التركية: هناك اتصالات بين أجهزتنا الاستخباراتية ونظيرتها السورية بشكل دوري

أخبار العالم العربي

الرئاسة التركية: هناك اتصالات بين أجهزتنا الاستخباراتية ونظيرتها السورية بشكل دوري
Gettyimages.ru
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tb4y

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن هناك اتصالات بين أجهز الاستخبارات التركية ونظيرتها السورية بشكل دوري "من أجل المصلحة الوطنية".

وقال قالن في تصريح لقناة "هابرتورك" التركية: "حاليا لا يوجد اتصال على المستوى السياسي مع سوريا، ولكن كما ذكر رئيسنا (رجب طيب أردوغان) فإن الوحدات الاستخبارية التركية لديها اتصالات دورية مع نظيرتها السورية".

إقرأ المزيد
أنقرة: مستعدون لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا ويمكن أن تبدأ في أي لحظة
أنقرة: مستعدون لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا ويمكن أن تبدأ في أي لحظة

وأضاف أن "وحدات استخباراتنا تتفاوض مع الجانب السوري انطلاقا من مصالحنا الوطنية".

وأشار إلى أنه "ليس من السهل" قناع اللاجئين السوريين بالعودة، مشيرا إلى أنه لن يتم عقد مع دمشق في هذا الإطار.

ولفت إلى أن هؤلاء الناس فروا من الحرب وعانوا من آلام شديدة.

وأكد أن أنقرة تبذل الجهود "لإنشاء منطقة آمنة هناك وخلق بيئة حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص الحفاظ فيها على حياتهم، في عفرين وإدلب وتل أبيض ورأس العين".

وتابع: "نعلم جميعا أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يعودوا في النهاية، لكننا نريد أن نفعل هذا دون التسبب في مأساة إنسانية".

المصدر: "هابرتورك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا