"حزب الله" اللبناني يعلّق على الأنباء عن إمكانية "التحالف السعودي الإسرائيلي"

علّق حزب الله اللبناني على الأنباء التي تفيد بإمكانية إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل بوساطة أمريكية، معتبرا أن هذه الخطوة إذا حصلت ستكون بمثابة "طعنة في ظهر الأمة".

وقال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق خلال إحدى الفعاليات في جنوب لبنان إن "التهديدات الإسرائيلية هي للإستهلاك المحلّي ولا تنفع أمام مفاجآت ومعادلات المقاومة، ولا تغير من واقع قوة الموقف اللبناني المرتكز على قوة معادلة الجيش والشعب والمقاومة".

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واعتبر أن "أي تحالف سعودي مع إسرائيل يشكل تهديدا مباشرا وطعنة في ظهر لبنان وفلسطين وسوريا وكل الأمة".

وأكد أن "لبنان الكرامة والمقاومة لا ينتمي للعروبة المارقة وإنما للعروبة الأصيلة الوفية للأمة وفلسطين".

المصدر: "موقع المنار"