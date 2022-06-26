إعلان أردني فلسطيني على ضرورة وقف "الإجراءات الأحادية" لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد بقصر الحسينية، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم لفلسطينيين في نيل حقوقهم.

وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في إسرائيل بعد حل الكنيست، وانعكاساتها على فرص تحقيق السلام، إضافة إلى المستجدات في المنطقة.

وأوضح العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني أن "الخطوة المطلوبة في الوقت الراهن هي وقف الإجراءات الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبلا".

وأكد أن "السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت إلى أن بلاده في اتصال مستمر مع الجانب الأمريكي، ويعمل على أن تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة في الشهر المقبل.

وأشار إلى أن "الأردن سيدعم بكل طاقته حقوق الأشقاء الفلسطينيين ويؤكد مركزية القضية الفلسطينية، خلال مشاركته في القمة المشتركة بمدينة جدة، التي تشمل أيضا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق".

ومن جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، قائلا "حيثما يحضر الأردن تكون القضية الفلسطينية حاضرة دائما".

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود الأردنية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والدفاع عنها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

كما استعرض التحديات التي يواجهها الفلسطينيون داخل الأراضي الفلسطينية، جراء الممارسات الإسرائيلية.

المصدر: "بترا"