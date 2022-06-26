هنية: لن نسمح بمشاريع تصفية القضية و"سيف القدس" سيبقى مشرعا

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إنه "لا مستقبل للاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين"، مشددا على أن عملية "سيف القدس سيبقى مشرعا حتى التحرير والعودة إلى فلسطين".

وقال هنية خلال كلمته بمهرجان جماهيري كبير في لبنان نظمته "حماس"، إن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين "باتت قريبة"، مؤكدا "تمسك شعبنا بثوابته وحقوقه، وفي مقدمتها حق العودة إلى أرضه".

وشدد على أن "المقاومة في فلسطين لن تسمح بأي مشروع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "فلسطين ليست للمساومة".

وأكد هنية أنه "أمام بناء التحالفات العسكرية في المنطقة فإنه من حق تيار المقاومة أن يبحث عن تعزيز صموده كل في ساحته، والمقاومة تمتلك الرؤية لتحدد القاسم المشترك أمام المتغير الكبير في المنطقة".

وشدد على أن "حماس منفتحة على جميع الدول والأحزاب ومحور المقاومة، ولها تموضعها الاستراتيجي الواضح والمعروف".

المصدر: الموقع الرسمي لحركة "حماس"