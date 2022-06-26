حكومة إقليم كردستان العراق تطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الهجمات

دان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراقي سفين دزيي الهجوم الصاروخي الذي وقع على حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية.

وأفاد موقع "رووداو" بأن دزيي وصف هذا الهجوم بـ"الإرهابي"، داعيا الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الهجمات.

وشدد المسؤول الكردستاني على أن حكومة الإقليم ستتخذ كافة الإجراءات لضمان رفاهية العاملين الميدانيين والسكان المحليين.

وكان قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قد أشار إلى أن التحقيقات متواصلة بشأن هذا الهجوم، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن، مضيفا أن "هذا الهجوم قد يلحق أضرارا معنوية بإقليم كردستان ويبعث على القلق، لكن عزيمة شعب كردستان والشركات العاملة في الإقليم أكبر من أن تنهار بصاروخين".

وفي السياق نفسه، دان الرئيس العراقي برهم صالح، الاعتداء الصاروخي الذي استهدف حقل كورمور الغازي، شمالي العراق.

ونشر صالح تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، جاء فيها: "الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور وغيرها من المناطق هو استهداف لاستقرار البلد وضرب للاقتصاد الوطني".

المصدر: "سبوتنيك"