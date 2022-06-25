الشرطة الإماراتية: مقتل سيدة عربية على يد زوجها في الشارقة طعنا

تمكنت شرطة الشارقة في دولة الإمارات، من إلقاء القبض على قاتل سيدة عربية عشرينية، عُثر على جثتها في مركبتها بإحدى مناطق الإمارة.

وفي التفاصيل، أشارت صحيفة "الخليج" المحلية، اليوم، إلى ورود بلاغ من سيدة لغرفة العمليات في تمام الساعة (03:15) من يوم أمس جمعة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وبعد انتقال الفرق الأمنية إلى موقع البلاغ وفحص الكاميرات الأمنية في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هاربا بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.

ونقلت الصحيفة المحلية عن نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد فيصل بن نصار، قوله إنه بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، تم تحديد موقع الجاني بدقه، بعد أن فر هاربا ليتوارى عن أعين الشرطة، حيث وجد بإحدى الشواطئ مختبأ وقبض عليه.

وأكد المسؤول الأمني أنه وبالتحقيق مع المتهم اعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية، وجرى تقييد قضية ضده وتحويلها للنيابة العامة.

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تكشف تفاصيل حول جنسية القتيلة أو الجاني، إلا أن وسائل الإعلام الأردنية تداولت بشدة خبر مقتل أردنية طعنا على يد زوجها في الإمارات.

وكشف معلقون معلومات حول هوية الضحية، وأنها تدعى لبنى منصور، وهي أردنية من أصول فلسطينية، وكانت تعيش مع زوجها الجاني في دولة الإمارات.

المصدر: صحيفة "الخليج"