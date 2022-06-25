الصحة اللبنانية: موجة جديدة لكورونا من المتوقع أن تكون أكثر عدوى وأسرع انتشارا

أعلنت اللجنة التنفيذية للقاح كورونا في وزارة الصحة اللبنانية، أن البلاد أمام موجة جديدة لفيروس كورونا، من المتوقع أن تكون أكثر عدوى والأسرع انتشارا في لبنان.

وقالت اللجنة في بيان السبت: "نحن أمام موجة جديدة لكورونا، من المتوقع أن تكون أكثر عدوى وأسرع انتشارا، بحسب ما تشير أرقام الإصابات في لبنان، كما في باقي دول العالم".

وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة تلقي المواطنيين للقاح كورونا في أسرع وقت ممكن، خصوصا أن نسبة الملقحين في لبنان ما زالت منخفضة ولا تتعدى الـ45%، وفق اللجنة.

صدر عن اللجنة التنفيذية للقاح #كورونا في وزارة الصحة العامة البيان التالي:



" نحن أمام موجة جديدة لفيروس كورونا، من المتوقع ان تكون اكثر عدوى واسرع انتشاراً، بحسب ما تشير ارقام الاصابات في لبنان، كما في باقي دول العالم…



للمزيد: https://t.co/NVBDufxiq1 — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) June 25, 2022

ونوهت الوزارة إلى أنه "يمكن أخذ اللقاح مجانا، وبغض النظر عن الجرعة (الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة) في أي من مراكز اللقاح الموزعة على جميع الأراضي اللبنانية، من دون موعد مسبق طيلة أيام الأسبوع".

المصدر: RT