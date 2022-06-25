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مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
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قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلواد بالضفة الغربية، كما أعلنت مصادر فلسطينية فجر اليوم السبت.

وقالت مصادر أمنية وبلدية سلواد إن الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما) توفي بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من شارع يستخدمه الإسرائيليون على أطرف البلدة.

كما أعلن الارتباط الفلسطيني عن وفاة الفتى برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلواد، بمدينة رام الله.

المصدر: معا، أ ف ب

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