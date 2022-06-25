مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلواد بالضفة الغربية، كما أعلنت مصادر فلسطينية فجر اليوم السبت.

وقالت مصادر أمنية وبلدية سلواد إن الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما) توفي بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من شارع يستخدمه الإسرائيليون على أطرف البلدة.

كما أعلن الارتباط الفلسطيني عن وفاة الفتى برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلواد، بمدينة رام الله.

| فلسطين تَزّف شهيداً جديداً .



استشهاد الشاب محمد عبد الله حماد (16 عاماً) من بلدة سلواد قضاء رام الله، بعد اعتقاله وإصابته بجروح خطيرة ظهر اليوم خلال مواجهات مع الإحتلال. pic.twitter.com/mfVNbYSPSZ — Raghad🇵🇸 (@raghadm48) June 24, 2022

استشهاد الفتي عبد الله محمد حماد (16 عامًا) من بلدة سلواد قضاء رام الله، بعد اعتقاله وإصابته بجروح خطيرة على يد قوات الاحتلال.#فلسطين_قضية_الشرفاء#التطبيع_خيانة#قانون_تجريم_التطبيع#انا_عربي_ضد_التطبيع#الجبهة_العالمي_لتصدي_التطبيعpic.twitter.com/JiW7ybaVtl — jamal (@jamal01020336) June 25, 2022

المصدر: معا، أ ف ب