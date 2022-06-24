بيان أمريكي أوروبي يطالب قادة ليبيا بتنظيم انتخابات في أسرع وقت ممكن

دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية القادة الليبيين إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "ذات مصداقية وشفافة وشاملة" في أقرب وقت ممكن.

وعبرت الدول المذكورة عن ترحيبها بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى وضع اللمسات الأخيرة بشكل عاجل على الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخارطة طريق LPDF، ومؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.

ورفضت الدول بشدة الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة.

كما حثت في بيانها القادة السياسيين الليبيين على المشاركة البناءة في المفاوضات، معتبرة إن العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة.

المصدر: بوابة أفريقيا الإخبارية