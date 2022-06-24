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وزارة الداخلية التونسية تعلن إحباط محاولة إرهابية استهدفت "مؤسسة الرئاسة"

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وزارة الداخلية التونسية تعلن إحباط محاولة إرهابية استهدفت
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية في مؤتمر صحفي عن وجود "تهديدات جدية" تستهدف حياة رئيس البلاد، قيس سعيد.

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وفي التفاصيل، أفادت الداخلية التونسية بأنها أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف "مؤسسة الرئاسة"، وأنها اعتقلت "الإرهابي" الذي قام بتنفيذ المحاولة.

وشددت الوزارة على وجود ما وصفتها بـ"تهديدات إرهابية خطيرة تستهدف تقويض الأمن في البلاد".

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية على لسان المتحدث باسمها فصيلة الخليفي، أنها أحبطت عملية إرهابية جرت يوم الخميس، ضد قوات الأمن أمام أحد المقرات المهمة في البلاد.

وكشفت الوزارة عن ورود معلومات وصفتها بالمؤكدة تثبت مخططات لاستهداف حياة الرئيس سعيد، مشيرة إلى أن هذه المعلومات جدية وارتفعت درجة خطورتها في الآونة الأخيرة.

ولفتت الداخلية التونسية إلى أن "التهديدات التي طالت سلامة رئيس البلاد وصلت إلى مرحلة تحتم الإعلان عنها للرأي العام".

المصدر: سبوتنيك+ العين

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