السيسي يصدر تعليمات باتخاذ إجراءات لحماية الاسكندرية من "النحر وتآكل الشواطئ"

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعليمات باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الشواطئ، خاصة الإسكندرية.

وطلب السيسي في اجتماع مع مسؤولين في الحكومة وآخرين عسكريين باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أنه تم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل وتلك المستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص وذلك في إطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتداداً من منطقة أبو قير حتى عمق الساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها خاصة الطبيعة المتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط.

المصدر: الشروق المصرية