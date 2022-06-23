"النهضة" التونسية بشأن الجدل حول "دين الدولة": صرف للأنظار عن القضايا الحقيقية

استنكرت حركة "النهضة" التونسية ما قالت إنها محاولات السلطة لجر البلاد إلى "صراع الهوية"، ووصفت الجدل حول علاقة الإسلام بالهوية بأنه "نوع من العبث وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية".

وقالت الحركة في بيان إنها "تستنكر ما تقوم به سلطة الانقلاب وأبواقها الدعائية من استفزاز لمشاعر التونسيات والتونسيين ومحاولة جرهم إلى صراع الهوية وجدله الذي حسم منذ أجيال".

وفي إشارة إلى الجدل حول النص على "دين الدولة" في الدستور المرتقب، أضافت الحركة أن "إثارة الغبار والتشكيك حول هوية تونس شعبا ودولة في علاقة بالإسلام نوع من العبث وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية مثل الغلاء الفاحش وفقدان كثير من السلع الأساسية كمادة السكر فضلا عما أخذ يفوح من روائح التطبيع الكريهة في صمت مريب من قبل سلطة الانقلاب".

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وجددت الحركة رفضها لسياسات السلطة "لإقامة حكم فردي مطلق، ومساعيها المخاتِلة لإضفاء شرعية مزيفة عبر مهزلة استفتاء مفتعل معلوم النتائج وفاقد للشرعية".

وأدانت الحركة "بشدة المحاولات المتكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت التحقيقات بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة".

ووصفت ذلك بأنه "محاولة يائسة ومفضوحة لتشويه الحركة والتحريض ضدها ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية وعلى رأسها تعمّق الأزمة الاقتصادية وتفاقم البطالة وغلاء الأسعار".

المصدر: RT