طيران الإمارات: وصلنا إلى وجهتنا الجديدة.. تل أبيب

هبوط أول رحلة لـ "طيران الإمارات" في تل أبيب ـ (تويتر)

أعلنت شركة "طيران الإمارات" هبوط أولى رحلاتها في مطار "بن غوريون" حسبما كان مقررا منذ الإعلان عن تلك الرحلة في مارس الماضي.

وفي بيان مقتضب عبر "تويتر" قالت الشركة: "وصلنا إلى وجهتنا الجديدة ، تل أبيب".

Touchdown. We've officially landed in our newest destination, Tel Aviv. pic.twitter.com/2ZgEnJVdVV — Emirates Airline (@emirates) June 23, 2022

وكانت الشركة أعلنت في مارس الماضي أن أولى رحلاتها ستغادر مطار دبي الدولي بعد ظهر يوم 23 يونيو، لتصل مطار "بن غوريون" في السادسة مساء.

يذكر أن الإمارات وقعت مع إسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما، في 13 أغسطس عام 2020، لتصبح الإمارات الدولة العربية الثالثة في مسار التطبيع، بعد مصر، والأردن.

المصدر: RT