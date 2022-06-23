الحلبوسي يشكر الصدر ويصفه بـ"المضحي بلا ثمن"

شكر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ووصفه بـ"المضحي بلا ثمن".

وكتب الحلبوسي على حسابه في تويتر قبيل انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد بعد انسحاب الكتلة الصدرية: "لقد بدأنا الطريق من أجل الشعب، وسنمضي كل من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه، لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلع له العراقيون".

وأضاف: "فشكرا بحجم العراق لسماحة السيد مقتدى الصدر، المضحي بلا ثمن، والحاضر دائما بلا غياب".



المصدر: RT