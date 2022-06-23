إنقاذ خمسة عشر بحارا سوريا على سواحل الهند

أعلن المدير العام للموانئ السورية سامر قبرصلي عن انتهاء أزمة البحارة السوريين الذين كانوا على متن إحدى السفن الأجنبية، والتي تعرضت لخطر الغرق قبالة السواحل الهندية.

وقال قبرصلي إنه "بتوجيه من الرئيس بشار الأسد تابع وزير النقل الموضوع مع وزارة الخارجية، التي نسقت مع سفارتنا في الهند لإنقاذ حياة البحارة السوريين الخمسة عشر، وكان هناك تعاون من الجهات الرسمية الهندية في الاستجابة لطلب إنقاذ البحارة الخمسة عشر الذين كانوا على متن السفينة "ميرال برنسس" التي تحمل علم دولة بيلز، وجميع البحارة الآن بصحة جيدة، وستتم إعادتهم إلى القطر وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها".

وأشار قبرصلي إلى أن السفينة المذكورة لا تحمل العلم السوري كما أنها غير موجودة في مياهنا الإقليمية، ولو كانت في مياهنا الإقليمية لتم تطبيق القانون الدولي في هذا الجانب والذي ينص على تقديم المساعدة والإنقاذ لأي سفينة تطلب الاستغاثة من أقرب الدول إلى هذه السفينة، ونحن لا نعرف سبب عدم مساعدة هذه السفينة لأن الأمر لا يعنينا قانونيا، وما كان يهمنا هو إنقاذ البحارة السوريين، واستطاعت بعثتنا في الهند وبفضل تعاون الحكومة الهندية مشكورة في هذا الجانب إنقاذ البحارة.

أما بالنسبة لهؤلاء البحارة الخمسة عشر "فمنهم من هو مسجل لدينا لأنه حاصل على شهادة سورية، ومنهم غير مسجل ويعمل بشهادة دولة أخرى، لكن تم التحرك لإنقاذهم لكونهم سوريين وتوجهوا بنداء استغاثة للدولة السورية".

المصدر: الوطن