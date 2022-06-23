"السعودي فوق فوق".. تفاعل مع فيديو حفل عشاء ضم بن سلمان وأردوغان على وقع غناء تركي بالعربية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العشاء الذي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتفاعلوا على الأغنية التي عزفت.

والفيديو المتداول نشره بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي عبر "تويتر"، وكتب معلقا: "تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مؤكدا أن "المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير".

تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير #محمد_بن_سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير 🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/oIyHpjifCa — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 22, 2022

ويظهر مقطع الفيديو جلوس ولي العهد السعودي والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما. إلا أن ما لفت نظر الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي الأغنية التي عزفت خلال الحفل، والتي كانت خليجية وتقول كلماتها "السعودي فوق فوق".

فرقة موسيقية تركية تردد "هذا السعودي فوق فوق" خلال حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس التركي أردوغان على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



pic.twitter.com/B2wOgvUGP4 — عبدالواحد الحميد (@Abdulwaahd) June 23, 2022

من قلب العاصمة التركية #أنقره وخلال حفل العشاء الذي أقامه الرئيس #التركي احتفاء بزيارة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، الفرقة الموسيقية التركية تُردد "هذا #السعودي فوق فوق". pic.twitter.com/gkByI169Dm — عبدالله آل هتيلة (@ahatayla2020) June 23, 2022

يذكر أن بن سلمان اختتم مساء أمس الأربعاء زيارته إلى تركيا التي كان وصل إليها بعد الظهر، حيث عقد لقاء ثنائيا مع أردوغان، صدر على اثره بيان مشترك سعودي - تركي يؤكد بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

المصدر: RT