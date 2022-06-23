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"السعودي فوق فوق".. تفاعل مع فيديو حفل عشاء ضم بن سلمان وأردوغان على وقع غناء تركي بالعربية

مجتمع

AP
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العشاء الذي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتفاعلوا على الأغنية التي عزفت.

والفيديو المتداول نشره بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي عبر "تويتر"، وكتب معلقا: "تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مؤكدا أن "المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير".

ويظهر مقطع الفيديو جلوس ولي العهد السعودي والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما. إلا أن ما لفت نظر الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي الأغنية التي عزفت خلال الحفل، والتي كانت خليجية وتقول كلماتها "السعودي فوق فوق".

يذكر أن بن سلمان اختتم مساء أمس الأربعاء زيارته إلى تركيا التي كان وصل إليها بعد الظهر، حيث عقد لقاء ثنائيا مع أردوغان، صدر على اثره بيان مشترك سعودي - تركي يؤكد بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

المصدر: RT

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