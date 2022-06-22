الأردن.. تكريم ضابط أعاد مبلغا ماليا كبيرا لأصحابه

كرم مدير الأمن العام الأردني، اللواء الركن حسين الحواتمة، الملازم أول محمد العمري من مرتبات مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية لأمانته وحسه الأمني.

وكان الملازم أول العمري، وأثناء إجازته، قد عثر على حقيبة نقود بداخلها مبلغ مالي كبير داخل أحد المطاعم السياحية في محافظة جرش، وعمل جاهدا لحين العثور على صاحبها والذي تبين انه من جنسية أجنبية وأعادها له وكامل المبلغ بداخلها.

وشكر اللواء الحواتمة الملازم أول العمري معربا عن اعتزازه وتقديره لما أبداه وقدمه من أمانة عكس من خلالها أخلاق الأردنيين.

وأشار الحواتمة إلى أن هذا التصرف القويم هو الأمر الذي عهدناه في رجل الأمن الأردني الحريص على إنفاذ واجبه، وأداء أمانته بإخلاص وعلى أكمل وجه.

المصدر: موقع "عمون" الأردني