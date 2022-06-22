تونس.. قيس سعيد ورئيسة الحكومة يبحثان استعدادات تنظيم الاستفتاء الدستوري

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد ظهر يوم الأربعاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وبحثا الوضع في البلاد وأداء عدد من المرافق العمومية.

ومن بين المواضيع التي تم الخوض فيها الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في الموعد المحدد له.

وقالت الرئاسة التونسية إن الاستفتاء سيصدع الشعب من خلاله بموقفه بكل حرية ويكون له القول الفصل بعيدا عن كل المحاولات اليائسة للمغالطة والتشويه وتزوير الحقائق بل ولتزوير العقول وهو أخطر أنواع التزوير على الإطلاق.

كما ناقش قيس سعيد مع رئيسة الحكومة موسم الحصاد وتوفير الفضاءات اللازمة لتخزين الحبوب.

المصدر: RT