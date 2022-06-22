الحوثي: العدوان استخدم أسلحة محرمة دوليا في محاولة احتلال صنعاء

قال زعيم حركة "أنصار الله" الحوثية عبد الملك الحوثي إن قوى العدوان حاولت احتلال صنعاء، وارتكبت "أفظع الجرائم واستخدمت الأسلحة المحرمة دوليا".

وأضاف الحوثي في كلمة متلفزة أمام جمع من وجهاء صنعاء، أن "الأعداء جهزوا حملات عسكرية كبيرة لاحتلال العاصمة صنعاء وخصصوا لتحقيق أهدافهم الوهمية والسرابية مليارات الدولارات".

وقال إن التحالف "خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء بالعمليات الأمنية والسيارات المفخخة"، وأشار في هذا السياق إلى أنه تم الإعلان عن ضبط بعض الخلايا، بينما هناك خلايا اعتقلت دون أن يتم الإعلان عن ذلك "لأسباب أمنية".

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وتحدث الحوثي عن الأزمة المعيشية في اليمن، قائلا إن البلد "يعاني بشكل كبير في وضعه المعيشي والاقتصادي" وأضاف أن "الأعداء استخدموا الحرب الاقتصادية لاستهداف كل أبناء اليمن"، وأنهم "راهنوا على أنهم بضرب لقمة عيش شعبنا سيوصلونه إلى الاستسلام لكنهم صدموا بتماسكه وثباته".

وقال الحوثي إن "الأعداء مستمرون في توجهاتهم العدوانية"، وختم بتأكيد "الحرص على استمرار التحشيد والتجنيد وكل أشكال الاستعداد العسكري والجهوزية".

المصدر: RT