إسرائيل تعلن البدء ببناء جدار أمني شمالي الضفة وتكشف التفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن دائرة الهندسة والبناء في الوزارة والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي بدأت أمس الثلاثاء ببناء جدار أمني بطول 45 كيلومترا في منطقة شمال الضفة.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع أن الحاجز الأمني سيشمل جدارا وقائيا، بالإضافة إلى وسائل تكنولوجية إضافية.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس: "إننا نواصل جهودنا الدفاعية في الشمال من خلال تعزيز الجدار الأمني في يهودا والسامرة وتقديم الحلول للجبهة الداخلية الاسرائيلية. تشكل هذه الجهود جزءا لا يتجزأ من نشاطنا العملي. إلى جانب ذلك ، سنواصل العمل ضد جميع التهديدات التي نواجهها من أجل الحفاظ على أمن المدنيين الإسرائيليين ".

وأضاف: "يبلغ طول الحاجز الأمني حوالي 45 كيلومترا وبارتفاع 9 أمتار، ويبدأ من شمال الضفة الغربية..سيحل الجدار محل السياج الأمني الذي تم بناؤه قبل حوالي 20 عاما".

المصدر: RT