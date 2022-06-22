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قتلى وجرحى بهجوم استهدف نقطة أمنية جنوبي اليمن

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى بهجوم استهدف نقطة أمنية جنوبي اليمن
AP
صورة أرشيفية - 2019
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أفاد مصدر بسقوط 5 قتلى وجرح 5 آخرين من جنود دفاع شبوة جراء هجوم استهدف نقطة أمنية في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة بجنوب اليمن .

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وبحسب مواطنين، فإن أكثر من 30 مسلحا يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة"، هاجموا نقطة أمنية لقوات دفاع شبوة على مدخل عتق بشبوة.

هذا وتتبع قوات دفاع شبوة، المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد تعرضت مؤخرا لعدد من الهجمات من قبل تنظيم "القاعدة"، وكانت قد طهرت المحافظة قبل أعوام من سيطرة التنظيم وخاضت معه العديد من المعارك بمساندة قوات الحزام الامني وطيران التحالف العربي.

المصدر: RT

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