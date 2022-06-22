لندن: نعمل بجهد مع القاهرة لإطلاق سجين سياسي مصري - بريطاني (فيديو)

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنها تعمل "بجهد" من أجل إطلاق المعارض البريطاني المصري البارز علاء عبد الفتاح، الذي تسعى لبحث قضيته مع نظيرها المصري سامح شكري.

وعلاء عبد الفتاح من الشخصيات البارزة في "الثورة" التي أنهت عهد الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011، وهو مضرب عن الطعام منذ الثاني من أبريل.

وقالت تراس للبرلمان البريطاني "نعمل جاهدين لإطلاقه".

وأضافت "أتطلع للقاء وزير الخارجية المصري الذي من المقرر أن يزور المملكة المتحدة قريبا، وسأطرح قضيته".

💥MAJOR BREAKTHROUGH: Foreign Sec @TrussLiz has just acknowledged @alaa’s case publicly for the 1st time time. She says she’s working hard “TO SECURE HIS RELEASE” & will be meeting with the Egyptian Foreign Sec “SHORTLY”.Thankyou @LaylaMoran for your robust question & solidarity pic.twitter.com/BFBEoMOjQa — Free Alaa (@FreedomForAlaa) June 21, 2022

وتأمل أسرة كاتب بريطاني من أصل مصري مضرب عن الطعام لمدة 81 يوما أن ينتهي "كابوسه" قريبا بعد أن تعهد وزير الخارجية بالمساعدة في إطلاق سراحه.

قضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان في مصر، وحكم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن خمس سنوات بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ومنذ اعتقاله في سبتمبر 2019، لم يتمكن بحسب أسرته من النوم على مرتبة أو تسلم كتب إلاّ الشهر الماضي عندما نُقل إلى سجن وادي النطرون الذي بني حديثا شمال غرب القاهرة.

وحصل على الجنسية البريطانية وهو قابع في السجن.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام بريطانية