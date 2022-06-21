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سوريا.. تشييع القيادي الكردي فرهاد شبلي الذي قتل بضربة طائرة تركية مسيّرة (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

سوريا.. تشييع القيادي الكردي فرهاد شبلي الذي قتل بضربة طائرة تركية مسيّرة (صور + فيديو)
RT / Youtube
تشييع جثمان القيادي الكردي فرهاد شلبي
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شيّع الآلاف من أكراد سوريا يوم الثلاثاء جثمان القيادي الكردي فرهاد شبلي والذي قضى بقصف مسيرة تركية في منطقة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

ويُنسب لشبلي دوره الفعال في مؤسسات الإدارة الذاتية وسمعته الطيبة بين الناس.

وشهدت مدينة ديرك منذ ساعات صباح الثلاثاء حدادا حيث أغلقت المحال التجارية في الأسواق العامة وأحياء المدينة.

هذا واستهدفت طائرة مسيرة تركية في الـ 17 من الشهر الجاري، سيارة في قضاء كلار بمدينة السليمانية في باشور (جنوب كردستان)، ما أسفر عن مقتل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي و3 آخرين.

وكثر في الآونة الأخيرة استهداف المُسيرات التركية "بيرقدار" للقيادات الكردية في عموم مناطق شمال شرق سوريا سوريا ومناطق أخرى.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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