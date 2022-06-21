سوريا.. تشييع القيادي الكردي فرهاد شبلي الذي قتل بضربة طائرة تركية مسيّرة (صور + فيديو)

شيّع الآلاف من أكراد سوريا يوم الثلاثاء جثمان القيادي الكردي فرهاد شبلي والذي قضى بقصف مسيرة تركية في منطقة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

ويُنسب لشبلي دوره الفعال في مؤسسات الإدارة الذاتية وسمعته الطيبة بين الناس.

وشهدت مدينة ديرك منذ ساعات صباح الثلاثاء حدادا حيث أغلقت المحال التجارية في الأسواق العامة وأحياء المدينة.

هذا واستهدفت طائرة مسيرة تركية في الـ 17 من الشهر الجاري، سيارة في قضاء كلار بمدينة السليمانية في باشور (جنوب كردستان)، ما أسفر عن مقتل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي و3 آخرين.

وكثر في الآونة الأخيرة استهداف المُسيرات التركية "بيرقدار" للقيادات الكردية في عموم مناطق شمال شرق سوريا سوريا ومناطق أخرى.

كرَّس الشهيد فرهاد شبلي حياته لتأسيس وبناء مستقبل مشرق لأبناء وطنه وترسيخ إدارة شمال و شرق سوريا .

تركيا تمارس إرهاب الدولة، وتتفاخر أمام المجتمع الدولي باستهداف السياسيين الكرد ،

نقدم التعازي لعائلة الشهيد شبلي ولشعبنا المناضل، مؤكدين استمرارنا لاستكمال ما بدأناه سوية . pic.twitter.com/TwOBSEIB76 — ÇIYA Kobane (@KobaneCiya) June 21, 2022

🔸موكب تشييع جثمان الشهيد فرهاد يصل لمزار الشهيد خبات



🔹 وصل موكب تشييع جثمان الشهيد فرهاد شبلي، إلى مزار الشهيد خبات ديرك بمشاركة عشرات الآلاف من كافة مكونات شمال وشرق سوريا.



🌎https://t.co/9n0tm9KoJTpic.twitter.com/iIgfJePK7E — hawarnews (@hawarnews) June 21, 2022

🔸عشرات آلاف المشيعين يرافقون جثمان الشهيد فرهاد شبلي إلى مزار الشهيد خبات ديرك



🔹انطلق الآن موكب تشييع المناضل الثوري فرهاد شبلي، بمشاركة عشرات الآلاف من كافة مكونات شمال وشرق سوريا صوب مزار الشهيد خبات ديرك.



🌎https://t.co/eyConEi52Vpic.twitter.com/eEydH7gcpI — hawarnews (@hawarnews) June 21, 2022

الآلآف من أهالي شمال وشرق سوريا يشيعون جثمان الشهيد فرهاد شبلي نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك الواقع بمدينة ديرك pic.twitter.com/2XffCA8rtp — Hassan Rasûl (@hassanrasul161) June 21, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام