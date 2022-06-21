مقتل وإصابة 6 جنود يمنيين بكمين لـ"القاعدة" في أبين

قتل 3 جنود يمنيين وجرح ثلاثة آخرون في كمين نصبه تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في السلطة المحلية في المحافظة أن أفرادا تابعين لتنظيم "القاعدة" نصبوا كمينا لآلية عسكرية في مديرية أحور شرق أبين، أعقبته اشتباكات بالأسلحة الرشاشة".

وأضاف أن الكمين والاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الآلية العسكرية وإصابة 3 آخرين.

يأتي الكمين بعد أيام من خطف "القاعدة" جنديا من قوات الحزام الأمني، على مدخل مديرية مودية شمال شرقي مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.

يذكر أن تنظيم "القاعدة" يحتجز 5 موظفين من الأمم المتحدة، منذ 11 فبراير الماضي، خطفهم أثناء مرورهم على متن سيارتهم في محافظة أبين جنوب اليمن.

المصدر: "سبوتنيك"