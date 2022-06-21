مصر.. رجل أمن قبض على قاتل طالبة المنصورة يكشف مفاجآت عن الجريمة

كشف فرد الأمن الذي ظهر وهو يلقي القبض على المتهم بقتل طالبة المنصورة، تفاصيل قتل الفتاة أمام بوابة جامعة المنصورة، وقبل دخولها الامتحان.

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وقال إبراهيم العجرودي، فرد الأمن بجامعة المنصورة، إنه أثناء عمله بالبوابة الرئيسية للجامعة فوجئ بصرخات واستغاثة الطالبات به، من أجل التدخل لفض مشاجرة طالب يعتدي بالضرب على طالبة، ليتوجه إلى مكان الحادث، والذي كان يبعد عنه حوالي 20 مترًا.

وأكد فرد الأمن بجامعة المنصورة، أنه ركض تجاه المتهم الذي هدده من الاقتراب منه، لكنه لم يأبه ونجح في توقيفه، وشل حركته، وتمكن من طرحه أرضًا بمساعدة الأهالي، والإمساك بالسكين، مضيفًا: المتهم هددني وقالي لو راجل ادخل عليّ، بس أنا مخفتش منه.

وأشار إلى أن تدخله ساهم في عدم نجاح المتهم في فصل الرأس عن الجسد، لافتًا إلى أنه يتذكر المشهد المأساوي للجريمة، وأنه لا يغيب عن عقله وذهنه بسبب بشاعته.

ونجح أحد الأشخاص في توثيق الجريمة، وصور الواقعة بكاميرا الهاتف المحمول ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار المشاعر العاطفية لدى مترددي مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: القاهرة 24