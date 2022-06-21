الجيش الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا في مداهمات بالضفة في إطار عملية "كسر الموجة"

أعلن في إسرائيل أن الجيش اعتقل 20 فلسطينيا يشتبه بضلوعهم في "أنشطة إرهابية" وأنه صادر خلال حملة شملت عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية "أسلحة غير قانونية".

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وأفيد بأن "غارات" الجيش الإسرائيلي شملت بشكل خاص "قرى بيت فوريك وبيت عمرة وعدنا وخربة كرمة وكوبر وسدرة والرام ومخيم ألتا".

وفي التفاصيل، ذكر أن قوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود، نفذت "عمليات مشتركة جديدة في الضفة الغربية ليل الاثنين إلى الثلاثاء، واعتقلت 20 مطلوبا للاشتباه في قيامهم (بأنشطة إرهابية ومصادرة أسلحة غير قانونية)".

إلى ذلك، أفاد موقع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن "4 فلسطينيين أصيبوا بجروح أثناء مواجهات عنيفة مع قوات إسرائيلية، نفذت اعتقالات في الضفة الغربية".

وأفيد بأن قوات الجيش الإسرائيلي عملت أيضا "بالقرب من مستوطنة تكواع، وفي قريتي قباطية وبير الباشا"، حيث استهدفت رشقا بالحجارة.

وعلق موقع القناة التلفزيونية الإسرائيلية "i24NEWS" قائلا إنالمداهمات التي تشنها القوات الإسرائيلية تجري "بشكل يومي في الضفة الغربية، في إطار عملية (مكافحة الإرهاب) الواسعة (كسر الموجة) التي أطلقتها الحكومة بعد سلسلة من العمليات العدائية في إسرائيل والضفة الغربية".

المصدر: i24NEWS