بمناسبة زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة.. السفارة السعودية تستذكر تصريحات الملوك عن مصر (فيديوهات)

احتفت السفارة السعودية لدى مصر بزيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، حيث كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقدمة مستقبليه.

إقرأ المزيد

وفي هذه المناسبة، استخدمت السفارة السعودية لدى القاهرة على حسابها في تويتر، "اشتاغ": "محمد بن سلمان في مصر"، و"هاشتاغ": "ولي العهد في بلده الثاني مصر".

وعبر سلسلة تغريدات تتضمن مقاطع فيديو لتصريحات ملوك السعودية عن مصر، احتفت السفارة السعودية بزيارة بن سلمان لمصر، كما نشرت تصريحات تلفزيونية للسفير السعودي لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، أكد فيها "ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة"، لافتا إلى "السعي لمضاعفاتها".

#فيديو| منذ ما يقارب الثمانين عامًا... اختار الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- #مصر لتكون وجهته الخارجية الوحيدة.. ليرسخ لصرحٍ العلاقات التي بُنيت على أسس المحبة وروابط الأخوة المتنامية مع مرور الزمن.#ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصرpic.twitter.com/wOTrmPGkVS — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) June 20, 2022

#فيديو| "إن العرب يعدون قضية مصر قضيتهم ويدافعون عنها"

الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ١٩٥٤م ..#ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر#محمد_بن_سلمان_في_مصرpic.twitter.com/maWyX7Bzhp — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) June 20, 2022

#فيديو| الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وموقفه الداعم لمصر عقب انتصارات أكتوبر ١٩٧٣م#ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر#محمد_بن_سلمان_في_مصرpic.twitter.com/ApLEzM5peY — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) June 20, 2022

#فيديو| "إن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا في يومها هذا من أمسها لتتمكن من الخروج من نفق المجهول إلى واقع يشد من أزرها وقوتها وصلابتها في كل المجالات" - الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في عام ٢٠١٤م #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر#محمد_بن_سلمان_في_مصرpic.twitter.com/bVTJbmBTyl — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) June 20, 2022

وأمس الاثنين، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل في زيارة تستغرق يومين، في جولة سيزرو فيها أيضا الأردن، ثم تركيا.

المصدر: RT