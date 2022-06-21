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بمناسبة زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة.. السفارة السعودية تستذكر تصريحات الملوك عن مصر (فيديوهات)

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بمناسبة زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة.. السفارة السعودية تستذكر تصريحات الملوك عن مصر (فيديوهات)
AP Mohammed Samaha Source:MENA
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ,ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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 احتفت السفارة السعودية لدى مصر بزيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، حيث كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقدمة مستقبليه.

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وفي هذه المناسبة، استخدمت السفارة السعودية لدى القاهرة على حسابها في تويتر، "اشتاغ": "محمد بن سلمان في مصر"، و"هاشتاغ": "ولي العهد في بلده الثاني مصر".

 وعبر سلسلة تغريدات تتضمن مقاطع فيديو لتصريحات ملوك السعودية عن مصر، احتفت السفارة السعودية بزيارة بن سلمان لمصر، كما نشرت تصريحات تلفزيونية  للسفير السعودي لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، أكد فيها "ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة"، لافتا إلى "السعي لمضاعفاتها".

وأمس الاثنين، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل في زيارة تستغرق يومين، في جولة سيزرو فيها أيضا الأردن، ثم تركيا.

المصدر: RT

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