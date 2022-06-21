مستوطنون اسرائيليون يهاجمون قرية قريوت في جنوب نابلس

ذكرت وكالة أنباء "معا" أن مستوطنين اقتحموا المنطقة الغربية من بلدة قريوت، الواقعة جنوب نابلس، وقاموا بمهاجمة منازل المواطنين.

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وذكرت الوكالة أن شبان القرية توجهوا إلى المنطقة الغربية، "وقاموا بصد هجوم المستوطنين"، مشيرة إلى أن المواجهات لا تزال متواصلة "بين المواطنين والمستوطنين دون أي تدخل من قبل جيش الاحتلال".

ولفتت "معا" إلى أن المستوطنين يقومون بشكل متواصل بعمليات مداهمة واعتداء على منازل المواطنين "في القرى الجنوبية من نابلس تحت حماية جيش الاحتلال".

المصدر: معا