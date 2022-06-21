ولي العهد السعودي يصل الأردن مساء الثلاثاء

نقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن مصادر متطابقة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيصل مساء الثلاثاء إلى مطار الملكة علياء الدولي في زيارة للأردن.

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وأوضحت الوكالة الإخبارية الأردنية أن طائرة ولي العهد السعودي ستحط في المطار الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن معلوماتها تقول إن الأمير محمد بن سلمان سيقضي ليلته في الأردن قبل المغادرة.

وأفيد في هذا السياق بأن ولي العهد السعودي سيبحث "خلال الزيارة عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات".

ونقلت "عمون" عن بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي قوله: "إن ولي العهد السعودي، وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر سموه لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا) حيث سيلتقي سموه خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: عمون