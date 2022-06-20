مصر.. مفاجآت عن "طالب المنصورة" المتهم بقتل زميلته (صورة)

كشفت هاجر مصطفى أستاذة اللغة العبرية القديمة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب في جامعة المنصورة، حيثيات جديدة في واقعة ذبح الطالبة بالفرقة الثالثة نيرة أشرف أحمد عبد القادر.

وأكدت الأستاذة أن الطالب المتهم محمد عادل كان طالبا مجتهدا، وأنه الأول على دفعته للعامين الماضيين.

وأشارت هاجر مصطفى في تصريحات لموقع "القاهرة 24" إلى أنها كانت على معرفة شخصية بالطالبين، قائلة: "كنت بدرسهم في العامين الماضيين، وكانوا من الطلاب المتفوقين".

وأوضحت أستاذة اللغات الشرقية، أنها كرمت الطالب محمد عادل المتهم بذبح زميلته نيرة أشرف، خلال دراسته بالفرقة الأولى والثانية لتفوقه، قائلة: "مش عارفه إيه اللي دفعه يعمل كده في زميلته".

وأكدت أن الاثنين طلاب في قسم لغات شرقية شعبة اللغات السامية تخصص لغة عبرية، مؤكدة أنه كان لديهم امتحان لغة إنجليزية مادة جانبية، والحادثة وقعت قبل أداء الامتحان.

وكانت النيابة العامة قد تلقت يوم الاثنين إخطارا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد ألقي القبض عليه متلبسا بالجريمة وبحوزته أداتها.

وعاينت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبطت تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، كما ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.

المصدر: "القاهرة 24" المصري