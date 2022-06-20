أبو الغيط يصل إلى الجزائر لبحث تحضيرات القمة العربية المقبلة

وصل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الجزائر على رأس وفد من الأمانة العامة في زيارة تستمر يومين، لبحث تحضيرات قمة الجامعة المقررة في نوفمبر المقبل.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه من المنتظر أن يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار الرئاسة المقبلة للجزائر للقمة العادية الـ31، والتشاور حول مجمل الأوضاع في البلدان العربية.

وسيجري الأمين العام للجامعة محادثات مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول عدد من المواضيع العربية المطروحة على جدول أعمال القمة المقبلة، وكذلك الأمور ذات الصلة بالإعداد لها.

المصدر: "بوابة الأهرام"