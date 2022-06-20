الشابان العمانيان يرويان قصة فقدانهما في البحر لعشرة أيام - فيديو

وصل الشابان العمانيان اللذان عثر عليهما بعد 10 أيام من فقدانهما في البحر إلى سلطنة عمان قادمين جوّا من باكستان، بعد أن جرف التيار قاربهما الذي تعطل محركه.

ووثقت إذاعة "الوصال" العمانية اللحظات الأولى لوصول الشابين اللذين تصدرا حديث النشطاء في السلطنة منذ إعلان فقدانهما في 9 يونيو الجاري، إثر تعطل مركبتهما في البحر حتى العثور عليهما.

وكشف الشابان اللذان يعملان في صيد الأسماك في وقت سابق عن تفاصيل ما تعرضا له عقب إبحارهما بقاربهما، حيث قال أحدهما: "كنا عازمين أن نبحر ليوم واحد لاصطياد السمك ونعود في اليوم التاي، إلا أن رحلتنا لم تجر كما هو مخطط لها عقب أن تعطل قاربنا في البحر بالتزامن مع الظروف الجوية الصعبة".

وأكد الشاب ويدعى علي، أن "البحر حينها كان هائجا، والرياح قوية ما دفعنا لرمي الأسماك التي اصطدناها والتي تقدر بنحو 1500 كيلو"، موضحا أن "الطعام الذي كان برفقتنا يكفي ليوم واحد فقط حيث لم نأكل أي شيء طيلة أيام، وأمضيا الأيام العشرة التي بقيناها في البحر على كمية الماء القليلة التي كانت بحوزتنا".

وأضاف: "في اليوم العاشر شاهدنا سفينة باكستانية واستغثنا بها، وتم إنقاذنا من قبل الصيادين الباكستانيين وبقينا برفقتهما لمدة يوم كامل، ثم تم تسليمنا للأمن البحري في باكستان".

وأجرى الأمن البحري الفحوصات الطبية اللازمة للشابين، وتبين أنهما بصحة جيدة، وتم نقلهما إلى سلطنة عمان عن طريق الطيران الباكستاني، وفق ما ذكره القنصل العماني في كراتشي محمد بن ناصر المبسلي.

المصدر: وكالات