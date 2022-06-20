"سرايا القدس" تعلن اختتام مناورات "عزم الصادقين" التي شارك فيها مئات المقاتلين في قطاع غزة

أعلنت "سرايا القدس" الفلسطينية التابعة لـ"حركة الجهاد الإسلامي" اختتام مناورات "عزم الصادقين" التي شارك فيها المئات من عناصرها في غزة، مؤكدة تحقيق تقدم على مستوى الجاهزية القتالية.

وقال الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة في بيان له: "بحمد الله وتوفيقه اختتمنا في سرايا القدس مساء اليوم مناورات "عزم الصادقين"، التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة، وبفضل الله خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات، زمانا ومكانا بما يعزز القدرة ميدانيا".

وتابع: "إننا بانتهاء مناورات "عزم الصادقين"، نؤكد في سرايا القدس أننا سنبقى دوما عند حسن ظن أبناء شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، وسنجابه عدونا الأحمق بكل بسالة وعنفوان، وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله".

المصدر: RT