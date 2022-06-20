اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث التعاون العسكري

عقد في مصر الاجتماع الخامس لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وعقد القائد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقاء ثنائيا مع خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصي، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما عقد زكي لقاء ثنائيا مع نيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، تناول الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وشرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وعقب ذلك، بدأت فعاليات الاجتماع الثلاثي بكلمة افتتاحية للفريق زكي، أكد خلالها على أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين مصر وقبرص واليونان مما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مشيدا بالتعاون المثمر الذي تشهده العلاقات المصرية القبرصية اليونانية خلال الآونة الأخيرة مما يدعم توحيد المفاهيم تجاه كافة القضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وأكد وزير الدفاع القبرصي على أهمية استمرار التنسيق بين مصر وقبرص واليونان لدعم العلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون ولاسيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل منهما، معربا عن تقديره الكامل للقوات المسلحة المصرية نظرا لما تمثله من قوة عسكرية ذات ثقل إستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط.

فيما أشار وزير الدفاع اليوناني إلى أهمية الاجتماع وما خلص إليه من نتائج تعزز المصالح المشتركة، كما أعرب عن تقديره لدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وتم توقيع بيان مشترك في إطار مساعي القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية لدعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات والتهديدات ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

المصدر: RT