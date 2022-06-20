مغامر من ذوي الهمم يتسلق جبل حلايب في مصر

نجح مغامر مصري من أصحاب الهمم في الصعود إلى قمة جبل "كاميربا" الذي يعد من أعلى القمم الجبلية في مدينة حلايب المصرية، والوصول إلى شجرة الإيمبيت، في ذروة الجبل.

وقالت وزارة الشباب والرياضة المصرية، إن المغامر مازن حمزة وصل إلى قمة الجبل، بعد رحلة استغرقت نحو 10 ساعات، مشيرة إلى أن حمزة يعد أول مغامر من ذوي الهمم، يقتحم منطقة جبل علبة في مدينة حلايب، في الجنوب الشرقي لمصر.

وقال موقع "الأهرام" إن الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، نفذت رحلة استكشافية للمغامر مازن حمزة وذلك لصعود قمة جبل كاميربا بجبل علبة بمدينة حلايب ووصولا لشجرة الإيمبيت الشهيرة.

وأوضح ممدوح خليفة مدير الإدارة، أن الرحالة سعيد الخولي، كان مصاحبا للمغامر مازن حمزة، فى رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات، لافتا إلى أنه أول مغامر من ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة لرياضة الهايك، وإعمالا لتوصيات الرئيس بالاهتمام بذوى القدرات والهمم.

ويعد حمزة أول مصري وعربي من أصحاب الهمم، يتسلق هرم خوفو، وجبل موسى في مدينة سانت كاترين المصرية، إلى جانب مغامرة شهيرة في منطقة جبال الألب بسويسرا، وجبال توبقال في المملكة المغربية.

ويصنف باحثون مصريون، منطقة جبل علبة باعتبارها درة الجبال والمحميات الطبيعية في مصر، ويعد جبل كاميربا واحدا من أجمل جبال المنطقة، حيث يتميز بوجود عدة أنواع من الأشجار الغريبة والنادرة، من أبرزها أشجار التنين والايمبيت، وهي من الأشجار المهدد بالانقراض.

وتضم قمة هذا الجبل مئات من هذه الأشجار، على نحو يمثل غابة حقيقية تضاهي نظيرتها عند قمة جبال كالي بصومالاي لاند.

وتضم محمية جبل علبة 500 نوع من النباتات النادرة، إلى جانب عشرات من فصائل الحيوانات البرية.

المصدر: موقع "الأهرام" المصري + وسائل إعلام