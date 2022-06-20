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الرئيس التونسي يتسلم مشروع الدستور الجديد (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يتسلم مشروع الدستور الجديد (فيديو)
رئاسة الجمهورية التونسية
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تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، مشروع الدستور الجديد، من الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة صادق بلعيد.

ووفق رئاسة الجمهورية، مثل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة.

وأكد سعيد أن مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.

المصدر: RT

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