مفتي مصر السابق يعلق بعد الهجوم عليه بسبب فيل أبرهة الحبشي

رد علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، على مستنكرى ذكر اسم فيل أبرهة "محمود".

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وقال علي جمعة، خلال لقائه الأسبوعى، مع الإعلامى عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه على قناة "cbc" الفضائية، أن "ذكر اسم الفيل جاء على لساني في وسط الكلام ولم يكن موضوعا منفصلا للحديث عنه"، لافتا إلى أن الإمام القرطبى سمى فيل أبرهة "محمود" وكذلك المقريزى وابن كثير وغيرهم.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب،: "البعض ساب موضوع الحلقة كله ومسك فى محمود اسم الفيل وهذه مصيبة، كون إننا نشغل الناس بمثل هذه الأمور هو هدم لما نبنيه من مكون العقل".

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إلى أن الكاتب أحمد باشا تيمور ألف كتابا عن الأمثال الشعبية ومنها ما ذكره "يا أبى علمنى الغباء قاله تعالى في الهايفة واتصدر" فى إشارة منه إلى الذين علقوا على ذكره لاسم فيل أبرهة، مؤكدًا أننا لم نقم بعمل حلقة منفصلة عن اسم الفيل لكن ذكر الاسم جاء فى وسط الكلام بشكل عابر.

المصدر: مصراوي