لأول مرة منذ أكثر من عقد.. وفد مصري كبير يزور إسرائيل

أعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن وفدا من كبار أرباب الصناعة المصريين يقوم بزيارة إسرائيل هذا الأسبوع.

خطوة أخرى في توطيد العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل🇮🇱 ومصر🇪🇬

يقوم وفد من كبار ارباب الصناعة المصريين بزيارة إسرائيل هذا الأسبوع. ويضم الوفد المصري 12 من كبار المصنعين ورجال الأعمال في مجال المنسوجات والملابس يلتقون بكبار المسؤولين من وزارتي الخارجية والاقتصاد والصناعة>> pic.twitter.com/N7hSIX3RCM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 20, 2022

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وقالت في تغريدة عبر تويتر: "خطوة أخرى في توطيد العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر يقوم وفد من كبار أرباب الصناعة المصريين بزيارة إسرائيل هذا الأسبوع. ويضم الوفد المصري 12 من كبار المصنعين ورجال الأعمال في مجال المنسوجات والملابس يلتقون بكبار المسؤولين من وزارتي الخارجية والاقتصاد والصناعة".

وأشارت الصفحة: "كما سيزور أعضاء الوفد مصانع ويلتقون بمدراء شركات ورجال أعمال إسرائيليين. تأتي الزيارة في إطار أنشطة اتفاقية الكويز، والتي يتمثل دورها في زيادة حجم التجارة مع مصر وإزالة الحواجز البيروقراطية".

المصدر: إسرائيل بالعربية