الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعتقل فلسطينيين حاولا التسلل من غزة وبحوزتهما "أسلحة بدائية"

اعتقل الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين، شابين "حاولا التسلل عبر السياج الفاصل جنوب قطاع غزة".

ونقلت وكالة أنباء "معا" عن المتحدث باسم جيش الإسرائيلي، قوله: "خلال الليل اعتقلت قوات الجيش فلسطينيين اثنين حاولا عبور منطقة العائق من جنوب قطاع غزة نحو الغلاف".

وأشار المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أنه "أثناء محاولة العبور ألقى المشتبه بهما أسلحة بدائية في المنطقة".

وصرح المتحدث بعدم وقوع أضرار "ولا إصابات في الحادث، كما ضبطت بحوزتهما سكين وتم تحويلهما للتحقيق".

المصدر: معا