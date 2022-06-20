 
مباشر

القضاء الإسرائيلي يحكم على أسير فلسطيني بالسجن 23 عاما

أخبار العالم العربي

القضاء الإسرائيلي يحكم على أسير فلسطيني بالسجن 23 عاما
AP Mahmoud Illean
عناصر من الشرطة الإسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9l5

حكمت المحكمة الإسرائيلية على الأسير الفلسطيني نور الدين شناوي، من مدينة جنين، بالسجن لمدة 23 عاما، بزعم تنفيذه عملية طعن ضد مستوطنة في محطة الحافلات في مدينة العفولة قبل 4 سنوات.

إقرأ المزيد
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وبحسب ما ذكرت وكالة "شهاب" للأنباء نقلا عن محامي  نادي الأسير الفلسطيني، خالد محاجنة، فإن "الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين شناوي من محافظة جنين مستقر".

ونقل المحامي عن الأسير شناوي قوله إنه "تعرض للضرب المبرح على أنحاء جسده كافة وتحديدا على منطقة الرأس من قبل قوات الاحتلال بعد أن أطلقت عليه الرصاص وأصابته في مدينة العفولة في تاريخ 11 يونيو الجاري"، وفق وكالة "شهاب".


القضاء الإسرائيلي يحكم على أسير فلسطيني بالسجن 23 عاما

المصدر: "شهاب" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا