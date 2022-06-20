القضاء الإسرائيلي يحكم على أسير فلسطيني بالسجن 23 عاما
AP Mahmoud Illean
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حكمت المحكمة الإسرائيلية على الأسير الفلسطيني نور الدين شناوي، من مدينة جنين، بالسجن لمدة 23 عاما، بزعم تنفيذه عملية طعن ضد مستوطنة في محطة الحافلات في مدينة العفولة قبل 4 سنوات.
وبحسب ما ذكرت وكالة "شهاب" للأنباء نقلا عن محامي نادي الأسير الفلسطيني، خالد محاجنة، فإن "الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين شناوي من محافظة جنين مستقر".
ونقل المحامي عن الأسير شناوي قوله إنه "تعرض للضرب المبرح على أنحاء جسده كافة وتحديدا على منطقة الرأس من قبل قوات الاحتلال بعد أن أطلقت عليه الرصاص وأصابته في مدينة العفولة في تاريخ 11 يونيو الجاري"، وفق وكالة "شهاب".
المصدر: "شهاب" + RT