مصر.. اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تختتم اجتماعاتها في القاهرة وتتفق على نقاط مهمة

اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" يوم الأحد اجتماعاتها في القاهرة وذلك بعد مشاورات استمرت لأيام.

وشدد أعضاء اللجنة العسكرية على التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد، وكذلك خروج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.

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واتفق المجتمعون على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لبناء جيش قوي بعيدا عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

بدوره، أثنى الفريق أول ركن محمد الحداد في كلمة له خلال الاجتماعات على عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

فيما أكد الفريق عبد الرزاق الناظوري في كلمة له خلال الاجتماعات على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.

وتأتي اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة ضمن التوافق الليبي - الليبي سياسيا وعسكريا، وتأكيدا لدور الدولة المصرية الداعم لأمن واستقرار ليبيا والتوافق الليبي - الليبي.

المصدر: "اليوم السابع"