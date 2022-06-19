إخماد حريق سببته قذائف المسلحين في ريف حماة وسط سوريا

أخمدت فرق الإطفاء بمؤازرة من الجيش السوري حريقا في حقول قمح محصودة في قرية الصفافة شمال جورين أقصى ريف حماة وسط سوريا، إثر قذائف أطلقتها التنظيمات المسلحة المنتشرة بريف إدلب.

وأوضح رئيس بلدية الصفافة، أنه "تم إخماد الحريق الذي اندلع جراء قذائف التنظيمات المسلحة المنتشرة بريف إدلب الجنوبي الغربي".

وأضاف أنه "تمت السيطرة على النيران"، مشيرا إلى أنه "يجري مراقبة بؤرها على مدار الساعات المقبلة".

بدوره، قال مدير الموارد الطبيعية في هيئة إدارة وتطوير الغاب والموارد المائية فايز محمد، إن "مساحة الأراضي التي طالها الحريق محدودة واقتصرت على مواقع من حقول قمح محصودة وأكوام التبن".

المصدر: "سانا"