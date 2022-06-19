العراق.. الاستخبارات الاتحادية تعلن مقتل "والي الأنبار" في تنظيم "داعش"

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق يوم الأحد، تصفية "والي الأنبار" في تنظيم "داعش" الإرهابي وثلاثة من مرافقيه، في صحراء الأنبار غربي البلاد.

وأشار بيان للوكالة، إلى أن "عناصر الاستخبارات نصبوا كمينا بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، واستهدفوا تحركات والي الأنبار الملقب بأبو منصور وثلاثة من مرافقيه وأردتهم قتلى".

وأكد البيان أن "أبو منصور يعتبر أحد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة، وأنه عمل كذلك في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا".

وأوضحت الوكالة في بيانها، أن "تصفية والي الأنبار يعد إنجازا للقوات الأمنية العراقية وخسارة لداعش كونه أحد قيادات التنظيم المهمة جدا".

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني الأربعاء الماضي، مقتل واليي دجلة وصلاح الدين في وادي الثرثار غربي محافظة صلاح الدين.

وكشفت الخلية في بيانها، أن "القوات الأمنية تمكنت من تصفية 8 عناصر لداعش بينهم ماهر علي عبد الله الجبوري المكنى أبو عزام (والي دجلة)، وغانم عزيز صالح منصور الجواري المكنى أبو بلال (والي صلاح الدين)، وسيف طارق ابراهيم الفراجي المكنى أبو سعد (مسؤول مالي)، وجواد حسن خضير القيسي".

المصدر: "رووداو"