الحوثيون: ‏استمرار الحصار ورفض تنفيذ بنود الهدنة يؤكد جريمة استخدام التجويع سلاحا ضد الشعب اليمني

اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، أن "‏استمرار حصار التحالف العربي بقيادة السعودية ورفض تنفيذ بنود الهدنة يؤكد جريمة استخدام التجويع سلاحا ضد الشعب اليمني".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي عبر "تويتر" إن "الاستمرار في الحصار برفض حتى تنفيذ بنود الهدنة التي تعتبر وثيقة رسمية بإشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن يؤكد الجريمة المتعمدة باستخدام التجويع للشعب اليمني سلاح ضد المواطنين".

الاستمرار في الحصار برفض حتى تنفيذ بنود الهدنة التي تعتبر وثيقة رسمية باشراف الامم المتحدة ومجلس الامن

يؤكد الجريمة المتعمدة باستخدام التجويع للشعب اليمني سلاح ضد المواطنين #رفض_تنفيذ_الهدنه_تجويع_متعمد — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 19, 2022

واتهمت الجماعة التحالف العربي يوم السبت بعدم الالتزام بتنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين، ملوحة بالانسحاب منها.

المصدر: RT