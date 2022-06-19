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الحوثيون: ‏استمرار الحصار ورفض تنفيذ بنود الهدنة يؤكد جريمة استخدام التجويع سلاحا ضد الشعب اليمني

أخبار العالم العربي

الحوثيون: ‏استمرار الحصار ورفض تنفيذ بنود الهدنة يؤكد جريمة استخدام التجويع سلاحا ضد الشعب اليمني
Globallookpress
عناصر من جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن
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اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، أن "‏استمرار حصار التحالف العربي بقيادة السعودية ورفض تنفيذ بنود الهدنة يؤكد جريمة استخدام التجويع سلاحا ضد الشعب اليمني".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي عبر "تويتر" إن "الاستمرار في الحصار برفض حتى تنفيذ بنود الهدنة التي تعتبر وثيقة رسمية بإشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن يؤكد الجريمة المتعمدة باستخدام التجويع للشعب اليمني سلاح ضد المواطنين".

واتهمت الجماعة التحالف العربي يوم السبت بعدم الالتزام بتنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين، ملوحة بالانسحاب منها.

المصدر: RT

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