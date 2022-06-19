وكالة الأنباء الصحراوية: الجيش الصحراوي كبد الجيش المغربي خسائر في الأرواح والمعدات

ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية يوم الأحد أن قوات جبهة البوليساريو، كبدت القوات المغربية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في حصيلة العمل القتالي خلال الأيام الماضية.

وقالت إنه وخلال الأيام الماضية، استهدفت وحدات جيش التحرير الصحراوي تخندقات الجيش المغربي بقطاع البكاري، بمنطقة أم الدكن.

كما استهدفت مفارز أخرى متقدمة من القوات الصحراوية قطاع الفرسية وتحديدا بمناطق روس الفيعين وروس لكصيبين وأكرارة لحديد وأكرارة الشديدة.

كما أشارت الوكالة إلى أن الجيش الصحراوي ركز هجماته مستهدفة قطاع حوزة، بمناطق روس تركانت وروس لكطيطيرة وأربيب الكاعة وفدرة العش وفدرة لغراب.

وأشارت أيضا إلى أن قوات جبهة البوليساريو هاجمت خلال الأيام الماضية، قطاعي المحبس وأم أدريكة ومست الأقصاف مناطق أودي الظمران، اكرارة العطاسة، اكرارة :الفرسيك، سبخة تنوشاد، روس السبطي وامطيطير لمخينزة.

المصدر: واص