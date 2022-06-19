مصر.. حبس 5 متهمين في فبركة فيديو "انتحار مصر القديمة"
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بحبس المتهم الرئيسي و4 آخرين في قضية فبركة فيديو انتحاره بالقفز من جسر على النيل، وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 3 فتيات في ذات الواقعة، بكفالة مالية 1000 جنيه لكل منهن، إثر الاشتراك في الجريمة.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن المتهم الرئيسي اتفق مع ملاك مركب صغير في النيل، على إنقاذه من المياه فور سقوطه مقابل 200 جنيه لكل منهما.
كما اتفق المتهم مع سيدة وابنتيها على تصوير مقطع الفيديو المتداول لانتحاره وإعداد مونتاج له وبثه عبر "فيسبوك"، لاستعطاف رواد مواقع التواصل وإثارة الجدل حول الواقعة.
وبمواجهته، قال المتهم إن هدفه من نشر الفيديو كان حل أزمته مع زوجته وتمكينه من رؤية أطفاله عقب تشاجرها معه وحرمانه من أبنائه.
المصدر: "الدستور" المصرية