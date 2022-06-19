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مصر.. حبس 5 متهمين في فبركة فيديو "انتحار مصر القديمة"

أخبار العالم العربي

مصر.. حبس 5 متهمين في فبركة فيديو
AP Nariman El-Mofty
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بحبس المتهم الرئيسي و4 آخرين في قضية فبركة فيديو انتحاره بالقفز من جسر على النيل، وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 3 فتيات في ذات الواقعة، بكفالة مالية 1000 جنيه لكل منهن، إثر الاشتراك في الجريمة.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن المتهم الرئيسي اتفق مع ملاك مركب صغير في النيل، على إنقاذه من المياه فور سقوطه مقابل 200 جنيه لكل منهما.

كما اتفق المتهم مع سيدة وابنتيها على تصوير مقطع الفيديو المتداول لانتحاره وإعداد مونتاج له وبثه عبر "فيسبوك"، لاستعطاف رواد مواقع التواصل وإثارة الجدل حول الواقعة.

وبمواجهته، قال المتهم إن هدفه من نشر الفيديو كان حل أزمته مع زوجته وتمكينه من رؤية أطفاله عقب تشاجرها معه وحرمانه من أبنائه.

المصدر: "الدستور" المصرية

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