الإمارات.. وزارة الداخلية تحذر من رسائل مشبوهة تحمل شعارات حكومية

حذرت وزارة الداخلية في الإمارات من رسائل مشبوهة قد تحمل شعارات جهات حكومية أو شرطية.

وأوضحت الوزارة يوم الأحد عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن بعض المحتالين يحاولون بواسطة تلك الشعارات النصب على ضحاياهم عبر العالم الرقمي.

ولفتت إلى أن تلك الرسائل توهم المستقبلين بأنها من جهة حكومية، وتحتوي على رقم سري (OTP) أو روابط مشبوهة يتم استخدامها للإيقاع بالناس وممارسة الاحتيال الإلكتروني.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الرسائل ليتم التعامل معها.

وأكدت أن الرسائل الصادرة منها تتم عبر الأرقام الرسمية والبريد الإلكتروني (الإيميل) وطرق التواصل المعروفة والآمنة.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية